Britse politie houdt vierde lid jihadistische ‘Beatles’ aan

De Britse politie heeft de jihadist Aine Davis aangehouden, een van de zogenoemde Beatles van terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Enkele uren na zijn arrestatie werd de in Londen geboren moslimbekeerling officieel aangeklaagd voor terrorisme, meldt de Britse omroep BBC. De autoriteiten hadden Davis (38), ook bekend als Jihadi Paul, vastgenomen op het vliegveld van Luton (Londen). Hij was Turkije uitgezet, waar hij een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzat wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De Beatles waren een cel binnen IS van vier Britse moslimextremisten. Ze zouden tussen 2012 en 2015 in Syrië zeker 27 mensen uit vijftien landen hebben ontvoerd. Ze dankten hun bijnaam aan hun Engelse accent. Sommige gegijzelden werden na betaling van losgeld vrijgelaten. Anderen werden vrijwel dagelijks lichamelijk en/of psychisch gemarteld en sommigen werden vervolgens op gruwelijke wijze vermoord, bijvoorbeeld door onthoofding. Beelden daarvan gebruikte IS voor propagandadoeleinden.

Bendeleider Mohammed Emwazi, bijgenaamd Jihadi John, werd eind 2015 bij een Amerikaanse droneaanval gedood. Alexanda Amon Kotey, Jihadi Ringo, zit in de Verenigde Staten een levenslange gevangenisstraf uit. El Shafee Elsheikh of Jihadi George is in april door de jury van een Amerikaanse rechtbank schuldig bevonden aan onder meer dodelijke gijzeling en samenzwering tot moord. Naar verwachting hoort hij deze maand zijn straf.