Stapt president Bolsonaro vredig op als hij de verkiezingen verliest? Een deel van Brazilië vreest van niet

Brazilië dreigt te vervallen in een dictatuur, waarschuwen bijna een miljoen ondertekenaars van een in São Paulo voorgedragen manifest. Ze zijn bang dat president Jair Bolsonaro een verkiezingsnederlaag in oktober niet zal accepteren.

São Paulo

‘Wij willen vrij en vreedzame verkiezingen, een stemproces zonder nepnieuws of intimidatie. We zijn erop gericht dat ons land niet terugvalt in oude patronen.’ Met die woorden opende Carlos Gilberto Carlotti Júnior, decaan van de rechtenfaculteit van de Braziliaanse São Paulo Universiteit (SPU), donderdag een grootschalige demonstratie.

Net als 45 jaar geleden stond de SPU in het teken van de strijd voor democratie. In 1977 werd in het gebouw de zogenaamde ‘brief aan de Brazilianen’ voorgelezen. Het document, opgesteld door juridische experts, was een aanklacht tegen de bloedige dictatuur die Brazilië ruim twintig jaar in de greep hield. Het was een tijd waarin politieke partijen werden verboden, demonstranten doodgeschoten en an..

