Gekkenhuis in Chili: duizenden bezoekers met Zweedse vlaggetjes bij eerste Ikea in Zuid-Amerika

Het geduld van de Chilenen werd danig op de proef gesteld, want de opening van het filiaal stond eigenlijk voor eind 2020 gepland, maar de bouw liep vertraging op door de coronapandemie. De opening is onderdeel van grootschalige uitbreidingsplannen van de Zweedse meubelverkoper. In Zuid-Amerika, het laatste continent dat nog door Ikea veroverd moet worden, volgen sowieso filialen in Peru en Colombia. Onlangs opende het concern voor het eerst zijn deuren in Mexico, Oman en (met de grootste Ikea-winkel ter wereld) de Filipijnen.