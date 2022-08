Peking dreigt nadrukkelijk met geweld als Taiwan of de VS niet toegeven

China heeft woensdag een Witboek gepubliceerd over de ‘hereniging’ van Taiwan. Daarin wordt nadrukkelijk gesproken over ‘drastische maatregelen’ als Taiwan niet meewerkt, waarbij wordt verwezen naar de Korea-oorlog.

Dat Taiwan nog niet herenigd is met China, is een open wond voor de Chinese natie. En die wond moet worden gedicht. Desnoods met ‘drastische maatregelen’ als Taiwanese ‘separatisten’ of ‘externe machten ooit onze rode lijnen zouden overschrijden’. Dat is de kern van het Witboek dat de Chinese regering woensdag presenteerde onder de titel ‘De Taiwanese kwestie en de herleving van China in het Nieuwe Tijdperk’.

Dit derde Chinese witboek over Taiwan is veel concreter dan de voorgaande versies uit 1993 en 2000. De toekomst van Taiwan wordt erin geschetst aan de hand van de ‘soepele hereniging’ van Hongkong met China.

Hongkong kreeg de afgelopen jaren wel te maken met ‘een periode van beschadigende sociale onrust veroorzaakt door ant..

