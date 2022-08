Rusland legt inspectie van kernwapens door VS stil

Rusland heeft reguliere Amerikaanse inspecties van het Russische kernwapenarsenaal stilgelegd. Het is de eerste keer sinds de Koude Oorlog dat de controle op Russische kernkoppen stopt. Daarmee komt het laatst overgebleven akkoord over nucleaire wapenbeheersing op losse schroeven te staan.

Moskou

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat westerse sancties de aanleiding zijn voor de stillegging van de inspecties. Door inreisbeperkingen en sancties tegen de Russische luchtvaartsector zou Rusland de eigen inspecties van het Amerikaanse kernwapenarsenaal niet meer kunnen uitvoeren. Daarom zijn inspecteurs uit de VS voortaan ook niet meer welkom in Rusland, aldus het ministerie.

Wederzijdse inspecties zijn afgesproken als onderdeel van Start, een ontwapeningsverdrag uit 1991. De presidenten Obama en Medvedev ondertekenden in 2010 een opvolger van het verdrag, New Start. Doel was om de arsenalen strategische kernkoppen van elk land met twee derde te verkleinen tot 1550. Ook gelden limieten aan het aantal lanceerinst..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .