Dode en gewonden door explosies op vliegveld

Novofedorivka

Het militaire vliegveld ligt in Novofedorivka, vlak bij de Zwarte Zee. Een hooggeplaatste functionaris binnen het Oekraïense leger zegt tegen The New York Times dat Oekraïne achter de explosies zit. ‘Dit was een luchtmachtbasis vanwaar vliegtuigen regelmatig opstegen om aanvallen op onze troepen uit te voeren op het zuidelijke strijdtoneel’, meldt hij op basis van anonimiteit. Welk wapen er is gebruikt, wil hij niet zeggen. Wel zou het gaan om een wapen dat ‘exclusief van Oekraïense makelij was’.

Volgens het Russische ministerie van Defensie ging het echter om vliegtuigmunitie die per ongeluk afging. Het departement zegt dat er geen aanval is geweest. Oekraïne heeft officieel nog niet gereageerd.

Ook zou er volgens het ministerie niemand gewond zijn geraakt en is er geen militair materieel beschadigd geraakt. De lokale autoriteiten van de Krim melden echter één dode en spraken eerder al over vijf gewonden, onder wie een kind. The Kyiv Independent heeft het over drie gewonden.

rookpluimen

Ooggetuigen vertellen aan persbureau Reuters dat rond 15.30 uur (lokale tijd) minstens twaalf explosies waren te horen. Ongeveer een half uur later was er nog een knal. Die was het luidst en zorgde voor nog twee rookpluimen. In de nabijgelegen stad Saki gingen de sirenes af.