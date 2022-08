FBI doet inval bij huis Donald Trump, mogelijk op zoek naar vertrouwelijke documenten

Talloze machtige Amerikanen zijn er al eens geweest, in Mar-a-Lago, het golfresort van Donald Trump in Florida. Maandag was het de FBI die binnenviel, onuitgenodigd en onaangekondigd. Trumps huis en zijn kluis zouden door FBI-agenten urenlang zijn doorzocht.

Waar de inval precies om draait, is door de FBI niet naar buiten gebracht. Volgens anonieme justitiebronnen in Amerikaanse media zou het gaan om officiële regeringsdocumenten die Trump na zijn presidentschap mee naar huis zou hebben genomen, in plaats van die volgens het protocol te laten archiveren. De inval zou ook te maken kunnen hebben met het onderzoek naar de rol die Trump speelde in de Capitoolbestorming van 6 januari 2021.

De oud-president zou niet door de FBI, maar door zijn zoon..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .