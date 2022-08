Joe Biden rijgt opeens reeks successen aan elkaar

Na een enorme marathonzitting hebben de Democraten in de Amerikaanse Senaat ‘een van de meest bepalende wetten van deze eeuw’ aangenomen. Alléén de Democraten. En dus staat de wet hoog op de verkiezingscampagne van de Republikeinen.

President Joe Biden bezocht maandag met zijn vrouw Jill het rampgebied in Kentucky dat is getroffen door overstromingen.

Washington

Eindelijk kon ze haar politieke gewicht in de schaal leggen. Zondagmiddag zorgde de stem van vicepresident Kamala Harris voor de beslissing over de vraag, of er nog iets zou terechtkomen van Bidens ambitieuze ‘Build Back Better’-agenda. Met haar ‘ja’ werd het 51 versus 50 stemmen en werd de ‘Inflatiereductiewet’ aangenomen.

Na opvallend goede werkgelegenheidscijfers over juli (gelijk aan die van februari 2020 met de laagste werkloosheid in vijftig jaar), flink dalende benzineprijzen en de liquidatie van de langgezochte al-Qaedaleider Al Zawahiri kan Biden zo in korte tijd een aantal successen bijschrijven. ‘Voor een president die volgens veel mensen faalt, rijgt Joe Biden plotseling een indrukwekkende reeks overwinningen aan elk..

