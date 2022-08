Gegijzeld in eigen stad: ‘Haïtianen leven in oorlogsgebied’

Voor inwoners van Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, is het leven bijna onmogelijk geworden. Omringd door gewelddadige bendes die in hun strijd om macht geen burgerslachtoffers schuwen, zijn zij gegijzelden in hun eigen stad. ‘Wanneer conflicten elkaar opvolgen, kun je niet op adem komen.’

Kinderen op de vlucht voor bendegeweld in Port-au-Prince vinden een schuilplaats in een Rooms-Katholieke school. (beeld afp / Richard Pierrin)

Port-au-Prince

Dat de missie van Artsen zonder Grenzen (AzG) in Haïti er nog lang niet opzit, is voor medisch coördinator Rachelle Séguin duidelijk. In de laatste week van juli nam de spoeddienst van AzG in Turgeau, een wijk in de hoofdstad Port-au-Prince, bijna tachtig mensen met schotwonden op.

‘Velen van hen werden geraakt door rondvliegende kogels’, vertelt Séguin vanuit Port-au-Prince. ‘Door de onveiligheid op straat konden mensen soms wekenlang niet bij een gezondheidscentrum komen. Tegen de tijd dat ze bij ons aanklopten, waren veel wonden al aan het etteren en infecteren.’

Het is slechts een van de voorbeelden die aantonen hoe Port-au-Prince ten onder lijkt te gaan aan een nieuwe uitbarsting van geweld. Gewapende bendes die elkaar d..

