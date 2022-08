Grote overwinning voor Biden: Amerikaanse Senaat stemt in met klimaatpakket van 430 miljard

De Amerikaanse Senaat heeft zondag ingestemd met een klimaatinvestering van 430 miljard dollar. Met dat bedrag moet de Amerikaanse CO2-uitstoot voor 2030 met 40 procent worden verminderd. Na een vermoeiende strijd in de Senaat wordt het gezien als een historische overwinning voor Joe Biden.

De Republikeinen, mordicus tegen de wet, dienden het hele weekend lang amendementen in tegen het totale investeringsplan. Die bleken bij stemming veelal kansloos, maar wisten het proces aanzienlijk te vertragen. ‘Het zijn rovers’, zegt Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zaterdag over de Democraten.

Die willen de klimaatmaatregelen bekostigen door bedrijven en de allerrijksten hoger te belasten. Maar volgens Republikeinen wordt de doorsnee Amerikaanse familie daar de dupe van. ‘Nu willen ze Amerikaanse families voor een tweede keer beroven.’ De eerste keer zou de hoge inflatie zijn, waarvan zij de Democraten de schuld geven.

Het leeuwendeel van de inv..

