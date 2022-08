Weer Jihad-leider gedood bij Israëlische luchtaanval

Door een Israëlische luchtaanval op de Gazastrook is opnieuw een Palestijnse leider van de Islamitische Jihad om het leven gekomen. Het gaat om Khaled Mansour, heeft de beweging zondag bevestigd, nadat het Israëlische leger zaterdagavond in een verklaring zei dat ‘kopstukken van Islamitische Jihad geneutraliseerd zijn’.

Jeruzalem

Mansour had de leiding in het zuidelijke gedeelte van de Gazastrook. Vrijdag werd de hoge commandant Taysir al-Jabari al gedood. Het totale aantal doden in de Gazastrook als gevolg van Israëlische luchtaanvallen is opgelopen tot zeker 29, meldde het ministerie van Volksgezondheid van Gaza zaterdag. Ook zijn sinds vrijdag 250 mensen gewond geraakt. Onder de doden zijn volgens het Palestijnse ministerie zeker zes kinderen.

Meerdere kinderen zijn volgens Hamas, de militante groep die Gaza regeert, om het leven gekomen door een Israëlische aanval nabij het vluchtelingenkamp Jabalya. Israël zegt juist ‘onweerlegbaar’ bewijs te hebben dat de kinderen zijn gedood door een mislukte raketlancering van Islamitische Jihad, die grote aanwezi..

