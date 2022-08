Energiecentrale Gaza dicht door tekorten

Gaza

De enige energiecentrale in de Gazastrook moest zaterdag sluiten vanwege een brandstoftekort. Israël sloot vijf dagen geleden de toevoer van goederen naar de Palestijnse Gazastrook, waardoor er nu te weinig brandstof is. Vrijdag voerde Israël een aanval uit op de Gazastrook, naar eigen zeggen om een militieleider van Islamitische Jihad te doden. Door de Israëlische aanval is het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen weer opgelaaid. Momenteel worden over en weer beschietingen uitgevoerd. In de Gazastrook zijn zeker elf doden gevallen door de bombardementen.