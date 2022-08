Bevolking boos over gebrek aan bescherming tegen rebellen.

Door het aanhoudende geweld in de Oost-Congolese regio’s Noord-Kivu en Ituri slaan steeds meer Congolezen op de vlucht. Sinds twee maanden is de rebellengroep M23 aan een opmars bezig. Zij vermoorden iedereen die niet met hen wil samenwerken. In Noord-Kivu zijn op dit moment 1,9 miljoen mensen ontheemd.