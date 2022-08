Tientallen gewonden bij brand op Cuba

Matanzas

Bij een grote brand in olietanks in de haven van de Cubaanse stad Matanzas zijn ruim vijftig gewonden gevallen. Zeventien mensen worden vermist. De brand in de stad ten oosten van Havana begon volgens de autoriteiten in een opslagtank voor ruwe olie op vrijdagavond na een blikseminslag. Volgens Cubaanse media was de brand zaterdagavond nog steeds niet onder controle. Er waren die dag al vier grote explosies geweest. President Miguel Díaz-Canel Bermúdez is zaterdag naar de haven van Matanzas gegaan om zich op de hoogte te laten stellen van het incident.