Britse minister wil wet tegen gevaarlijk fietsen

De Britse minister van Transport maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal ernstige verkeersongelukken met fietsen en wil met een nieuwe wet ‘dood door gevaarlijk fietsen’ zwaarder kunnen straffen. Minister Grant Shapps wil vooral regelen dat fietsers die een dodelijk verkeersongeval veroorzaken, net zo zwaar gestraft kunnen worden als bestuurders van een motorvoertuig.

Londen

Dat is volgens hem met de huidige wetgeving niet mogelijk. Een fietser die bijvoorbeeld een voetganger doodrijdt, kan hooguit twee jaar cel krijgen. Bij bestuurders van een auto die een dodelijk ongeval veroorzaken, liggen de maximale straffen veel hoger.

Shapps ergert zich in Britse media ook aan ‘een egoïstische minderheid onder de fietsers die lijken te geloven dat ze immuun zijn voor rode stoplichten’. Volgens de bewindsman moet fietsers duidelijk worden gemaakt welke schade ze kunnen veroorzaken door een combinatie van onvoorzichtigheid en snelheid. Hij wil zijn plan opnemen in de overkoepelende Vervoerswet en het in de herfst aan het parlement voorleggen.

Engelsen hebben volgens peilingen in de eerste helft van dit jaar veel meer gefietst dan bijvoorbeeld in de eerste helft van 2021. Op doordeweekse dagen zou het aantal fietsers met bijna de helft zijn toegenomen, mogelijk omdat er bespaard wordt als gevolg van de prijsstijgingen.

In de Nederlandse verkeerswet wordt uitgegaan van ‘een ieder die aan het verkeer deelneemt’, dus ongeacht op welke wijze aan het verkeer wordt deelgenomen.