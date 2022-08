‘China voert aanvalssimulaties uit op hoofdeiland van Taiwan’

Taipei

Verscheidene groepen vliegtuigen werden waargenomen en een aantal daarvan stak de middenlijn in de Straat van Taiwan over.

De middenlijn in de zeestraat tussen China en Taiwan geldt als een officieuze grens tussen de territoriale wateren van het eiland en het Chinese vasteland. De afgelopen dagen werden er al vaker Chinese oorlogsschepen en vliegtuigen die de middenlijn overstaken waargenomen.

Het ministerie van Defensie van Taiwan maakte zaterdag ook bekend dat het vrijdagavond laat (lokale tijd) lichtkogels had afgevuurd om zeven drones en een onbekend vliegtuig die over de afgelegen Kinmen- en Matsu-eilanden vlogen, af te schrikken. In beide regio’s, die vlak bij de kustlijn van China liggen, zijn Taiwanese troepen aanwezig die in..

