Familie laat Archie gaan. ‘Ik heb alles gedaan wat ik mijn jongen beloofd heb’

De Britse hersendode jongen Archie Battersbee (12) is zaterdag overleden. Zijn ouders geloofden nog lang in zijn herstel, maar accepteerden uiteindelijk dat de beademing stopgezet moest worden. ‘Ik heb alles gedaan wat ik mijn jongen beloofd heb’, zei zijn moeder bij het ziekenhuis.

Buiten The Royal London Hospital volgden journalisten elke nieuwe ontwikkeling in de zaak van Archie Battersbee. (beeld epa / Andy Rain)

Londen

Afgelopen week voerden de ouders nog verschillende rechtszaken bij het Hooggerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om hun zoon aan de beademing te houden. Maar zonder succes. Het jongetje lag sinds april in coma. Volgens zijn ouders is zijn dood het gevolg van een populaire online challenge waarbij het de bedoeling is bewusteloos te raken. Artsen verklaarden Archie hersendood en beschreven de kansen op verbetering als ‘nihil’.

‘barbaars’

Op zaterdagochtend om elf uur werd de behandeling stopgezet en twee uur later ook de beademing. De moeder van Archie sprak tegen verslaggevers bij het ziekenhuis over de laatste minuten van haar zoon. ‘Er was niets waardigs aan het toekijken hoe e..

