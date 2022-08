Bevolking Oost-Congo is het geweld van milities zat: ‘Koloniaal denken nog steeds alom aanwezig’

De Congolese regio’s Noord-Kivu en Ituri zijn al een jaar in staat van paraatheid vanwege de opmars van rebellengroeperingen, zoals M23. Deze militie trekt een spoor van dood en verderf. Congolezen zijn het zat dat de soldaten van de VN-vredesmissie Monesco hen niet beschermen tegen M23 terwijl zij beschikken over alle militaire middelen om de militie te verdrijven.

Vrouwen in Goma demonstreren tegen Monesco. (beeld Michel Lunanga)

Door het aanhoudende geweld in de Oost-Congolese regio’s Noord-Kivu en Ituri slaan steeds meer Congolezen op de vlucht. Sinds twee maanden is de rebellengroep M23 aan een opmars bezig. Zij vermoorden iedereen die niet met hen wil samenwerken. In Noord-Kivu zijn op dit moment 1,9 miljoen mensen ontheemd.

Congolezen protesteren al weken op de grens met Rwanda en bij locaties van de VN-vredesmissie Monesco. Bij confrontaties tussen demonstranten en blauwhelmen kwamen tot nu toe 36 mensen - waarvan vier VN-soldaten - om en raakten 170 mensen gewond. Congolezen zijn het zat dat zij de speelbal zijn van de strijdende partijen en dat Monesco hen vervolgens niet eens beschermt als dat nodig is.

‘In mei viel M23 de stad Bunagana aan. M..

