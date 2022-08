Extreme hitte en droogte verergeren energiecrisis in Europa

Kerncentrales die niet kunnen koelen en waterkrachtcentrales die nauwelijks draaien. Terwijl Rusland de gastoevoer steeds verder afknijpt, dreigt de aanhoudende droogte Europa nog dieper in de energiecrisis te storten.

Een veerpont die over de Rijn bij Mannheim vaart, is uit de vaart genomen vanwege de lage waterstand van de rivier.

Amsterdam

De problemen komen op het moment dat Europese landen naarstig op zoek zijn naar alternatieven voor het Russische gas. Duitsland dacht de afhankelijkheid van de Russen te verminderen en gas te sparen voor de komende herfst en winter door meer energie uit kolencentrales te halen, maar ook die bron dreigt nu langzaam op te drogen.

Het water in de rivieren in Duitsland staat zo laag dat schepen nog maar met halve ladingen steenkool kunnen varen. De gevolgen zijn direct te voelen: energieconcern Uniper moet de stroomproductie van twee kolencentrales, die afhankelijk zijn van aanvoer via de Rijn en de Main, al verminderen. En door de hoge buitentemperaturen halen de kolencentrales van het Duitse energiebedrijf STEAG hun maximale vermog..

