Doden bij aanslag door ISIS in Kabul

Kabul

Terreurbeweging ISIS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een dodelijke explosie in een sjiitische woonwijk in Kabul. De politie in de Afghaanse hoofdstad meldde dat acht mensen zijn gedood en achttien gewond zijn geraakt. De regionale ISIS-vertegenwoordiging sprak in een verklaring van twintig slachtoffers. ISIS is sinds 2014 actief in Afghanistan en wordt gezien als de grootste veiligheidsuitdaging van het land sinds de Taliban in augustus de macht over het land overnamen. Andere recente aanvallen in Kabul op vooral sjiieten werden ook door ISIS opgeëist.