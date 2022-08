Schending van mensenrechten: ‘Ik geloofde het niet, maar dit gebeurt in Europa’

Onderzoeksjournalist Steffen Lüdke van het Duitse weekblad Der Spiegel startte een paar jaar geleden een grootschalig onderzoek naar Frontex, de Europese grensbewaking. Wat hij ontdekte was zo schokkend dat hij het zelf bijna niet kon geloven. ‘Mensenrechtenschendingen vinden plaats binnen onze Europese grenzen, dit is een Europees verhaal’, zegt Lüdke.

Genève

‘Er zijn honderden verhalen van mensen op de vlucht, die aankomen op Europees grondgebied, maar vervolgens op stuurloze bootjes worden weggesleept de zee op. Daar worden zij dobberend achtergelaten door de Griekse kustwacht. Dit is inhumaan. Maar dat de Europese grensbewaking Frontex dit oogluikend toestaat en het zelfs mede financiert, is bijna ongeloofwaardig’, vertelt Lüdke via een videoverbinding vanuit Genève.

Dat Lüdkes onderzoeksartikelen - die hij maakte in samenwerking met journalisten van Lighthouse Media en andere kranten - niet zorgen voor ontsteltenis in Europa, verbaast hem niet. ‘De mensen op de bootjes zijn niet blond met blauwe ogen. Hoe hard het ook klinkt, dat is wel de realiteit.

Het staat te ver bij d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .