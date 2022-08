In Tanzania worden Masai met geweld verjaagd om plaats te maken voor trofeejachtpartijen

In het noorden van Tanzania worden tienduizenden Masai, een volk van veehoudende nomaden, met grof geweld van hun land verdreven. Er moet een nieuw wildpark komen, waar leden van de koninklijke familie uit de Verenigde Arabische Emiraten hun privé-jachtpartijen kunnen houden. ‘Zo sterven we uit.’

Masai-mannen wonen een veeveiling bij in het dorp Msomera in Handeni, 600 kilometer ten zuiden van hun eigen grondgebied in het beroemde beschermde natuurgebied Ngorongoro. Tanzania dwong hen te verhuizen. (beeld afp)

Ololaimutiek

Het is spitsuur voor Juma Olesampuerap, de enige dokter van dienst in de kleine Enkitoria-kliniek aan de rand van het Keniaanse Masai-dorpje Ololaimutiek. Buiten wachten tientallen mensen op hulp. De meesten van hen zijn vrouw, het zachte getingel van hun kleurrijke sieraden met kralen en spiegelende schijfjes dringt door een open deur de kleine ziekenzaal binnen.

Olesampuerap onderzoekt de schotwond van Partalala, een jongeman gekleed in een grijze capuchontrui en een rood-zwart geruite shuka-doek. Hij heeft een gapend gat in zijn been, het wit van het bot is zichtbaar. ‘De Tanzaniaanse overheid moet zich schamen’, prevelt Olesampuerap terwijl hij het been van de jongen inzwachtelt. ‘Zonder overleg schieten ze op hun eigen me..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .