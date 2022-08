Complotdenker Alex Jones veroordeeld en moet miljoenen betalen

Austin, Texas

Met deze uitspraak van de jury komt een voorlopig eind aan de zaak van de ouders van Jesse Lewis tegen Jones. Hij is de leider van een uiterst rechts praatprogramma op zijn kanaal InfoWars, Op dat kanaal beweerde hij dat de beruchte schietpartij op de basisschool in Sandy Hooks (2012) in scène was gezet, dat er geen kinderen waren omgekomen en dat de ouders door de anti-wapenbeweging ingehuurde acteurs zouden zijn geweest.

De uitspraak van de jury is veel lager dan de eis van de ouders van Jesse, die zes was toen hij met nog 19 andere leerlingen en zes docenten werd gedood. De ouders hadden een claim van minstens 150 miljoen ingediend.

Zo wilden ze de leugens van Jones stoppen, zei Scarlett Lewis ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .