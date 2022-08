China schrikt Taiwan af met afvuren raketten

Taipei

Het Chinese leger bevestigt dat er met raketten is geschoten als onderdeel van de aangekondigde militaire oefeningen. Het zou gaan om ballistische Dongfeng-raketten die vanaf het Chinese vasteland zijn afgevuurd. Volgens de veiligheidsdiensten waren er twee raketten te zien boven de Taiwanese Matsu-eilandengroep. Taiwan en China hebben de precieze route en plek van inslag niet bekendgemaakt.

Vijf ballistische raketten zijn in Japanse wateren terechtgekomen. Minister van Defensie Nobuo Kishi zei donderdag dat het de eerste keer is dat Chinese raketten in de Japanse economische zone landen. Als reactie op het afvuren van de raketten heeft Taiwan luchtverdedigingssystemen geactiveerd. Volgens China gaat het om de grootste militaire oefening ooit die China rond Taiwan uitvoert. De laatste keer dat de wereldmacht raketten op Taiwanese wateren afvuurde, was in 1996. Er wordt zowel in de lucht als op het water met scherp geschoten. Zo’n tien Chinese schepen zouden de middenlijn in de straat van Taiwan zijn overgestoken. Woensdag zouden 27 Chinese gevechtsvliegtuigen de middenlijn over zijn gevlogen.

veroordeling

Taiwan heeft de internationale gemeenschap opgeroepen de Chinese oefening te veroordelen. ‘Landen moeten het democratische Taiwan blijven steunen en bijstaan in de strijd voor vrijheid en democratie.’ China begon donderdag aan de militaire oefeningen vanwege het bezoek woensdag van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan Taiwan.

Peking beschouwt het eiland als een afvallige provincie en ziet de reis van Pelosi als een provocatie en een schending van de soevereiniteit van China. Internationaal is er veel kritiek op de stappen van China, die de ‘kans op een conflict reëel maken’, volgens een Amerikaanse veiligheidsadviseur. Door de oefening is een groot deel van het zee- en luchtruim van Taiwan afgesloten.

China heeft een ontmoeting met de minister van Buitenlandse Zaken van Japan geannuleerd na een verklaring van de G7-landen over de Chinese militaire oefening rond Taiwan. De Chinese minister Wang Yi en zijn Japanse collega Yoshimasa Hayashi zouden elkaar rond de ASEAN-top ontmoeten.

‘escalerende reactie’

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen noemden de militaire oefening van China een ‘escalerende reactie van China die de spanning opvoert en de regio destabiliseert’. De ministers riepen op tot een vreedzame oplossing van het conflict.

Buitenlandchef van de Europese Unie Josep Borrell veroordeelt de militaire oefeningen die het Chinese leger vanaf donderdag uitvoert rond Taiwan. In een tweet laat Borrell weten dat ‘een bezoek geen reden is voor militaire agressie’, doelend op het bezoek van Pelosi aan Taiwan.