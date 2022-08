Gevaarlijkste jaar ooit in Mexico: wéér journalist vermoord

In Mexico is voor de dertiende keer dit jaar een journalist vermoord. Ernesto Méndez werd in zijn eigen café doodgeschoten. Er zijn in de Mexicaanse geschiedenis nog nooit zoveel verslaggevers gedood.

Mexico-Stad

Ernesto Méndez was directeur van het digitale medium Tu Voz, een platform met politieke, sociale en culturele informatie over de Mexicaanse staat Guanajuato. Hij kwam deze week om het leven toen een gewapende groepering een bar binnenviel waar hij eigenaar van was. Méndez en twee andere bezoekers werden doodgeschoten.

Volgens Reporters Without Borders (RSF) is Méndez de dertiende Mexicaanse journalist die dit jaar door geweld om het leven is gekomen. In minstens negen gevallen is de moord terug te voeren op hun journalistieke professie, meldt RSF.

Op conflictgebieden na, is Mexico het gevaarlijkste land ter wereld om als journalist je werk te doen. Tussen 2000 en 2021 werden minstens 145 verslaggevers vermo..

