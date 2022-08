Gerhard Schröder spreektmet Poetin over gaspijplijn

Als het aan de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder ligt, wordt de gaspijpleiding Nord Stream 2 zo snel mogelijk in gebruik genomen. Het Kremlin meldt dat hij daar in Moskou over gesproken heeft met de Russische president Vladimir Poetin en volgens Poetin is de gaspijplijn klaar voor gebruik.

Moskou

Schröder laat aan Duitse media weten dat het Kremlin openstaat voor een oplossing. Hij zou zich zorgen maken over de energievoorziening in Europa en ziet Nord Stream 2 als oplossing voor de situatie. De gaspijpleiding die van Rusland naar Duitsland loopt is in principe klaar voor gebruik, maar Duitsland heeft het goedkeuringsproces voor onbepaalde tijd opgeschort vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Poetin heeft Schröder volgens het Kremlin verteld dat de gastoevoer via de bestaande pijpleidingen is teruggebracht van 167 miljoen naar 30 miljoen kubieke meter per dag. Dat zou alleen niet de schuld van Moskou zijn, maar komen door Poolse sancties, het dichtdraaien van een pijplijn door Oekraïne en technische problemen. De huidige Duitse regering verwijt Rusland dat het energie inzet als deel van een ‘machtsspel’. Vorige week benadrukte de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck dat het in elk geval geen optie is om Nord Stream 2 alsnog te openen.