Productie olie slechts iets omhoog

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland en Kazachstan gaan de olieproductie in september met 100.000 vaten per dag verhogen, aldus functionarissen bij de OPEC+. Dat is fors minder dan in juli en augustus, toen de dagelijkse productie met meer dan 600.000 vaten werd opgevoerd.

Wenen

De OPEC+ verlaagde tijdens de coronapandemie de olieproductie juist nog sterk om zo de prijzen te stutten. De alliantie is nu al geruime tijd bezig de productie geleidelijk op te voeren omdat de vraag sterk is hersteld. Maar de afgesproken verhoging voor september is de kleinste sinds werd begonnen met het opvoeren van de productie.

Waarschijnlijk ziet de OPEC+ weinig aanleiding voor een sterkere productieverhoging nu de olieprijzen naar de laagste niveaus in vijf maanden zijn gedaald vanwege zorgen over een zwakkere vraag door een economische recessie en de coronalockdowns in China.

Ook hebben OPEC-leider Saoedi-Arabië en belangrijke leden zoals de Verenigde Arabische Emiraten maar beperkte capaciteit om nog meer olie op te pompen. Andere OPEC-leden zoals Angola, Nigeria en Libië kunnen zelfs niet voldoen aan de productiequota die zijn afgesproken, bijvoorbeeld vanwege achterstallige investeringen in olie-infrastructuur.

Tegelijkertijd is Rusland niet erg happig op een sterke productieverhoging. Het land profiteert namelijk van de hoge olieprijzen, waardoor de economische pijn van de westerse sancties over de oorlog in Oekraïne wordt verzacht voor Moskou.

De Amerikaanse president Joe Biden had bij een recent bezoek aan Saoedi-Arabië nog gevraagd de olieproductie sterker op te voeren om zo de hoge prijzen aan de pomp tegen te gaan. Door de dure brandstof staat de populariteit van Biden bij de Amerikaanse kiezer onder druk. De olieprijzen gingen omhoog na het nieuws over de beperkte productieverhoging door de OPEC+. De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) steeg met 2 procent tot 96,26 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 101,81 dollar per vat.