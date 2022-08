China neemt Taiwan in een militaire wurggreep na het bezoek van Pelosi

Peking-Taipei

De woede van Peking richt zich na afloop van het bezoek van Pelosi op Taiwan. Dat zal de prijs moeten betalen voor de woorden van Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Pelosi zei in Taiwan dat het ‘een levendige, robuuste democratie’ is, maar een die bedreigd wordt. In haar gesprek met de Taiwanese president Tsai Ing-wen ging het volgens Pelosi over ‘het verdiepen van onze economische relaties, het verder versterken van onze veiligheidssamenwerking en het verdedigen van onze gedeelde democratische waarden’.

Pelosi zei daarmee niets anders dan alle voorgaande Amerikaanse regeringen ook hebben gezegd. Bovendien benadrukte ze dat wat de VS betreft, er geen s..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .