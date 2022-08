Juridische strijd om hersendode Archie gaat toch door: ouders stappen naar Europees Hof

Londen

Archie zou woensdag om 12.00 uur Nederlandse tijd van de beademing worden gehaald, waardoor hij zou overlijden. Dat moment is nu wederom opgeschort. De twaalfjarige Brit ligt al sinds april in coma – waarschijnlijk als gevolg van een online challenge, waarbij het de bedoeling is bewusteloos te raken. Volgens medici is hij hersendood en is de kans op verbetering ‘nihil’. De ouders geven desondanks niet op: zij stellen dat Archie nog in leven is, en vinden het voorbarig zijn levensondersteunende behandeling stop te zetten.

De advocaten van Archies ouders hadden tot woensdagmorgen 10.00 uur de tijd gekregen om de zaak voor te leggen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – een uur voordat de tiener daadwerkelijk van..

