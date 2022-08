Eerste schip met Oekraïens graan bereikt Turkse kust

Istanbul

Het schip dat onder de vlag van Sierra Leone vaart, gaat naar verwachting aan het eind van de avond voor anker in de Bosporus bij Istanbul. Onderdeel van de overeenkomst die Oekraïne en Rusland sloten onder leiding van Turkije en de VN is dat de lading wordt gecontroleerd. De controle die voor vandaag staat gepland, wordt aangestuurd door het coördinatiecentrum in Istanbul. De check moet garanderen dat er geen smokkelwaar zit in de lading van 26.000 ton mais.

Het schip vervolgt zijn weg naar Libanon als er geen ongeregeldheden worden aangetroffen. Oekraïne stelt dat er nog zeker zestien schepen met tarwe en andere landbouwproducten klaar zijn om te vertrekken.

Het land heeft minstens 20 miljoen ton graan liggen in opslagplaatsen en daar komt de oogst van dit jaar nog bij. Volgens Turkije kan er de komende tijd één schip per dag vertrekken. De hoop is dat hiermee iets kan worden gedaan aan de wereldwijd dreigende voedseltekorten en dat de prijzen zullen dalen.

Oekraïne en Rusland zijn samen goed voor 30 procent van de wereldwijde export van tarwe. Rusland heeft als voorwaarde voor de deal gesteld dat de handelssancties rond onder meer Russisch graan en kunstmest worden opgeheven.