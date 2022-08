Concessies aan protestbeweging Suriname

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft de uitgifte van percelen in een omstreden woningbouwproject opgeschort en gaat het aantal overheidsfuncties dat iemand mag bekleden beperken. Met die toezeggingen komt hij de demonstranten in zijn land tegemoet.

Paramaribo

Suriname is al ruim twee weken in de ban van demonstraties tegen de regering van president Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. De actievoerders klagen met name over corruptie en nepotisme in regeringskringen; zowel Santokhi als Brunswijk heeft naaste familieleden belangrijke baantjes toegespeeld. Maar er is ook onvrede over de snel stijgende prijzen van levensmiddelen, benzine en elektriciteit en problemen in de zorg en het onderwijs.

Santokhi laste een persconferentie in om te laten weten dat hij aan een deel van de eisen tegemoetkomt. De belangrijkste toezegging is dat de gronduitgiftes in het Sabakoe-woningbouwproject in hoofdstad Paramaribo tijdelijk opgeschort worden. Rondom die uitgiftes ontstond een schandaal omda..

