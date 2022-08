Zelfs in zijn eigen kring werd Al-Zawahiri als stekelig en pedant omschreven

De rechterfoto is een still van een video waarin Ayman al-Zawahiri de gedode Al Qaida-leider Osama bin Laden (links) eert.

Kabul

‘Het is de plicht voor elke moslim, waar ook ter wereld, om Amerikanen en hun bondgenoten te vermoorden.’ Ayman al-Zawahiri, de opvolger en rechterhand van Al Qaida-leider Osama bin Laden, schreef deze woorden in 1998. Drie jaar later volgde de aanslag op het World Trade Center in New York, die bijna 3 duizend burgers het leven kostte.

De 71-jarige Al-Zawahiri, die dit weekend in de Afghaanse hoofdstad Kabul met een gerichte Amerikaanse droneaanval werd gedood, was de architect van de aanslagen op 11 september in 2001, waarmee de westerse wereld genadeloos geconfronteerd werd met radicaal-islamitische terreur op eigen bodem. Al-Zawahiri had toen al een imposant trackrecord als terrorist opgebouwd elders in de wereld. Zo was hij onder..

