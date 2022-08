Hooggerechtshof VK: beademing van hersendode Archie wordt definitief stopgezet

De beademing van de Britse tiener Archie Battersbee wordt toch stopgezet. Dinsdag gingen Archies ouders nog in hoger beroep, maar het Hooggerechtshof wees die poging in een spoedzitting van de hand. Daarmee komt een einde aan een maandenlange juridische strijd over de hersendode tiener.

Londen

De gang naar het Hooggerechtshof was de laatste juridische uitweg voor de ouders van Archie Battersbee, die al maanden proberen het leven van hun zoon te redden. Archie raakte in april in coma, waarschijnlijk nadat hij meedeed aan een online challenge waarbij jongeren opzettelijk bewusteloos proberen te raken. Hierdoor liep de twaalfjarige Brit ernstige hersenschade op. Volgens het Londense ziekenhuis waar Archie sindsdien verkeert, is de kans ‘nihil’ dat hij ooit uit zijn coma ontwaakt.

Desondanks willen de ouders niet dat hun zoon van de beademing wordt gehaald. Ze stapten niet alleen meermaals naar Britse rechters, maar schakelden ook het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap in, een onderdeel v..

