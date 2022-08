VS: leider Al Qaida gedood bij aanval, opvolger Bin Laden was brein achter aanslagen 11 september

Al-Zawahiri, een dokter en chirurg uit Egypte, leidde Al Qaida sinds Amerikaanse commando’s in 2011 Osama bin Laden doodden in Pakistan. Hij werd bovendien gezien als het brein achter de aanslagen van 11 september 2001 in New York, waarbij bijna drieduizend mensen om het leven kwamen. Er stond een prijs van 25 miljoen dollar (24 miljoen euro) op zijn hoofd. Sinds de aanslagen van 11 september was hij op de vlucht.

De 71-jarige al-Zawahiri werd zondag gedood terwijl hij op zijn balkon stond in de Afghaanse stad Kabul. ‘Gerechtigheid is geschied, deze terroristenleider is er niet meer,’ zei Biden maandag in een toespraak vanuit het Witte Huis. ‘We geven nooit op.’

Burgerdoden..



