Zwarte Italianen durven niet meer naar buiten na racistische moord. ‘Zwart zijn is hier steeds moeilijker’

Italië is aangeslagen – maar niet verrast – door de moord op de Nigeriaanse straatverkoper Alika Ogorchukwu. Hij werd vrijdag op klaarlichte dag in de toeristische winkelstraat van Civitanova doodgeslagen. Zwarte Italianen zijn bang om de straat op te gaan. ‘Ik ga al vier jaar niet meer alleen ergens naartoe als het niet hoeft.’

Rome

De vergelijking met de doodslag op de Amerikaanse George Floyd – de start van de internationale beweging Black Lives Matter – wordt snel gemaakt op sociale media. De mishandeling en dood van straatverkoper Alika Ogorchukwu is ook met smartphones opgenomen door omstanders. Ook hier greep niemand in. Ook hier was het in een winkelstraat en op klaarlichte dag.

De invalide Orgorchukwu was vrijdag zijn sjaals aan het verkopen in het toeristische centrum van badplaats Civitanova. Hij zou een vrouw hebben gecomplimenteerd over haar schoonheid. Haar 32-jarige vriend werd hierdoor zo boos dat hij Ogorchukwu, die nog naar zijn kruk probeerde te grijpen, vloerde. Hij fixeerde Ogorchukwu en sloeg hem meerdere malen in het gezicht. De verdac..

