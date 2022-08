Poetin wil dat Rusland een maritieme grootmacht wordt

Sint Petersburg

Daarin zijn volgens Poetin ‘openlijk de grenzen en zones van de Russische belangen vastgelegd: ‘onze Arctische wateren, de Zwarte Zee, de Zee van Ochotsk, de Beringzee en de zeestraten in de Baltische Zee en bij de Koerilen.’ ‘We zullen hun bescherming stevig en met alle middelen verzekeren’, voegde hij er aan toe.

In de praktijk betekent dit een forse uitbreiding van het zeegebied dat volgens Moskou onder zeggenschap (en eigendom) van Rusland valt. Vooral in de Noordelijke IJszee (ook wel de Arctische Oceaan genoemd) heeft Rusland enorme claims op de zeebodem gelegd. Afgelopen jaar claimde Moskou in totaal 70 procent van het Arctische zeegebied, berekende Philip Steinberg, directeur van het Centrum voor grensonderzoek va..

