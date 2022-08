In het noorden van Mexico is er alleen nog water voor fabrieken - niet voor gewone mensen

In een groot deel van Noord-Mexico is day zero gepasseerd: de dag dat de laatste druppel uit de kraan viel. Althans, voor particulieren. Grote bedrijven pompen nog wel miljarden liters grondwater uit publieke waterreservoirs.

Monterrey

‘Het is geen droogte, het is plundering’ - een door activisten veel gebezigde slogan maakt duidelijk dat zich in het noorden van Mexico een ‘wateroorlog’ afspeelt.

De omvang van de watercrisis openbaart zich nog wel het beste van bovenaf. Schokkende foto’s van Nasa tonen de razendsnelle afname van de waterstand in het Cerro Prieto-reservoir in de staat Nuevo León. Van een rijkelijk gevuld blauwgroen reservoir in 2015 naar een droge zandbank in juli 2022 - afgaande op alleen de laatste foto lijkt er van een waterbron nooit sprake te zijn geweest.

Volgens de federale watercommissie Conagua kampt meer dan de helft van Mexico met ernstige droogte. Wetenschappers schrijven dit toe aan de klimaatverandering en La Niña, e..

