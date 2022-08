Iraaks parlement wordt opnieuw bestormd

Duizenden aanhangers van de sjiitische leider al Sadr hebben zaterdagochtend het Iraakse parlement in de hoofdstad Bagdad bezet. Bij de bestorming vielen volgens de autoriteiten zeker 125 gewonden. Het is de tweede keer in een week tijd dat het parlement wordt bestormd.

Bagdad

Het lukte Iraakse veiligheidsdiensten ondanks gebruik van traangas en flitsgranaten niet om de betogers buiten de zogenoemde groene zone te houden, een zwaar beveiligde wijk in de hoofdstad waar onder meer overheidsgebouwen en ambassades zijn gevestigd.

Woensdag bestormde ook al een groep aanhangers van al Sadr het parlement. Op beelden van die dag is te zien hoe een grote groep mannen een muur omver trekt en vele honderden mannen rondlopen in het parlement. Op foto’s is te zien hoe ze, zittend in de bureaus van het parlementsgebouw, beeltenissen van hun leider omhoog houden.

Anders dan bij de bestorming woensdag, toen de veiligheidsdiensten weinig deden om de betogers te stoppen, kwam het zaterdagochtend wel degelijk tot schermutsel..

