Overgrote deel van Europees Parlement keurt uitspraken van Hongaarse premier over ‘vermengen’ van bevolking af.

De leiders van de zeven politieke groeperingen van het Europees Parlement hebben in een gezamenlijke verklaring de racistische uitspraken van de Hongaarse premier Viktor Orbán veroordeeld. De parlementariërs roepen de Europese Commissie en de Europese Raad op om hetzelfde te doen.

Brussel

Orbán kreeg afgelopen week al uit verschillende hoeken felle kritiek nadat hij vorig weekend tijdens een toespraak in Roemenië racistische uitspraken had gedaan. ‘Wij (de Hongaren red.) zijn bereid om onderling te mengen maar we willen geen volk van gemengde soort worden’, zei de Hongaarse premier.

Volgens de zeven Europese groeperingen, waarbij het overgrote deel van de politieke partijen in het parlement is aangesloten, zijn de uitspraken van Orbán een ‘breuk met onze waarden’. Ze zouden ‘geen plaats moeten hebben in onze samenlevingen’, schrijven de leiders. Verschillende landen lieten afgelopen week al van zich horen, maar de leiders van de Europese Unie hielden zich nog op de vlakte. De Europese Commissie en de Europese Raad o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .