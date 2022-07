Zweedse Koerden vrezen voor uitzetting na akkoord met Turkije

Zweedse Koerden protesteren tegen de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië, in Stockholm, 12 oktober 2019. De Koerdische gemeenschap in Zweden is verdeeld over de verwachte gevolgen van de NAVO-deal met Turkije.

Stockholm

‘Ze willen onze vrijheden beperken. Als we nu niks doen, worden onze rechten stap voor stap uitgehold.’ Woordvoerder Andreas van het Zweedse Rojava-comité, dat actie voert voor de Koerdische strijders in Syrië, klinkt rustig over de telefoon, maar de schrik zit er goed in.

De activiteiten van de groep staan onder druk sinds het NAVO-akkoord dat Zweden en Finland eind juni sloten met Turkije. Met dat akkoord in de hand beloofde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de NAVO-toetreding van Zweden en Finland, een gevolg van de Russische inval in Oekraïne, niet langer te blokkeren. In ruil daarvoor moesten de beide Noordse landen beloven Turkse uitleveringsverzoeken voor terrorismeverdachten ‘snel en grondig’ te behandelen. Bovendi..

