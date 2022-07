‘Nederlandse impuls kan Surinaamse zorg opkrikken’

Dat er in Suriname baby’s sterven door een gebrek aan zorgpersoneel, is slechts het topje van de ijsberg. Dat zegt Marc Sprenger, adviseur Volksgezondheid voor de Surinaamse regering. ‘Ziekenhuizen hebben enorme schulden en het gespecialiseerde personeel vertrekt naar Nederland of de Antillen.’

Paramaribo

Op een bepaald moment tijdens het video-interview laat Marc Sprenger een foto op zijn laptop zien van een mooi maar verwaarloosd huis in Paramaribo. ‘Zo ziet de zorg in Suriname eruit’, vertelt hij vanuit de Surinaamse hoofdstad, waar hij de regering van president Chan Santokhi adviseert op het gebied van volksgezondheid. ‘Dit huis kun je alleen maar herstellen als je overal aandacht aan besteedt. Je kunt niet mondjesmaat wat zaken oplappen. Aan alle aspecten die bijdragen aan het verval van dit huis moet je nú aandacht besteden.’

De Nederlandse Sprenger heeft een lange staat van dienst als opgeleid arts-microbioloog en epidemioloog. Eerder werkte hij voor onder meer het RIVM, het European Centre for Disease Prevention and..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .