Macron spreekt met Saudische kroonprins

Parijs

Het is het eerste bezoek van de kroonprins aan West-Europa sinds de moord in 2018 op een Saudische journalist, Jamal Khashoggi. Die werd gepleegd in een consulaat van het koninkrijk in Turkije. Hij werd vermoord door een groep uit Saudi-Arabië overgevlogen daders en algemeen wordt aangenomen dat de Saudische geheime dienst en de kroonprins zelf achter de moord zitten.

Een aantal parlementariërs en mensenrechtengroepen in Frankrijk hebben daarom geprotesteerd tegen het bezoek van MBS. Twee mensenrechtenorganisaties hebben donderdag in Parijs aangifte gedaan en stellen dat Bin Salman al-Saud medeplichtig is aan marteling en ontvoering in verband met de moord op Khashoggi in 2018. Ze betogen dat hij wel kan worden vervolgd, omdat hij niet de onschendbaarheid van een staatshoofd zou genieten. Zijn vader, koning Salman bin Abdulaziz al-Saud, is het staatshoofd. De kroonprins werd sinds de moord gemeden op het internationale toneel, maar de fractieleider van de regeringscoalitie van Macron, Aurore Bergé, zei dat ‘de president mensen moet kunnen ontvangen die feitelijk zijn gesprekspartners zijn, in het bijzonder met het oog op de oorlog in Oekraïne en op de grote problemen die we met energie hebben’. Volgens Bergé gaat het om een ‘noodzakelijke dialoog die Frankrijk met alle Golfstaten moet voeren en dat is dus ook met de leider van Saudi-Arabië’.

Bin Salman al-Saud is weer onder de wereldleiders, van wie er velen bij hem op aandringen snel meer olie te leveren. Het koninkrijk is de grootste olie-exporteur ter wereld. Macron bezocht in december Jeddah en sprak daar ook al met de kroonprins. Twee weken terug was de Amerikaanse president Joe Biden op bezoek in Saudi-Arabië. Het koninkrijk wordt in het Westen behalve als belangrijke olieleverancier ook gezien als goede en trouwe klant voor de wapenindustrie en een belangrijke partner in het beleid tegenover Iran.

De kroonprins verblijft in Château Louis XIV, een kasteel dat gebouwd is op initiatief van projectontwikkelaar Emad Khashoggi, een neef van de vermoorde journalist.