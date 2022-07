Aangestoken bosbrand in Ardèche bedwongen

Een grote bosbrand in het Franse departement Ardèche is onder controle, melden de autoriteiten. De brandweer is erin geslaagd de brand tot staan te brengen en die vormt geen gevaar meer voor het toeristische dorp Vogüé.

Aubenas

De bosbrand is volgens justitie aangestoken en brak woensdag uit. Het vuur heeft bijna 1200 hectare in de as gelegd. Behalve door de brandweer werd het oprukken van de brand ook tegengehouden door de rivier de Ardèche. Woensdag werd nog gevreesd dat de brand zou overslaan naar de andere oever, maar dat is niet gebeurd. Vier van de vierhonderd uitgerukte brandweerlieden zijn lichtgewond geraakt.

De politie heeft woensdag een 44-jarige verdachte aangehouden die de brand zou hebben aangestoken. Hij heeft donderdag bekend meerdere branden te hebben gesticht, aldus de autoriteiten in de hoofdstad van Ardèche, Privas. Verscheidene recente bosbranden zijn volgens justitie waarschijnlijk door pyromanen aangestoken.