Rusland wil Israëlische organisatie verbieden; spanning tussen beide landen groeit

Tussen Rusland en Israël dreigt een conflict nu Moskou een Israëlische organisatie wil verbieden die Russische Joden helpt om zich in Israël te vestigen. De Israëlische regering dreigt met tegenmaatregelen.

Moskou - Jeruzalem

Het Russische ministerie van Justitie stapte donderdag naar een rechtbank in Moskou met het verzoek de Russische afdeling van Sochnoet te ontbinden. Sochnoet helpt Joden overal ter wereld die gebruik willen maken van hun in Israël per wet vastgelegde recht ‘terug te keren’.

De kwestie heeft tot verontwaardigde reacties geleid in Israël. De Israëlische premier Yair Lapid waarschuwde Moskou dat het sluiten van Sochnoet ‘ernstige gevolgen zal hebben voor de onderlinge betrekkingen’.

Om te voorkomen dat de ruzie uit de hand loopt, stuurde Lapid woensdag een delegatie naar Moskou, maar het Kremlin liet weten dat president Poetin niet van plan is hen te ontvangen. Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov probeerde de zaak eerde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .