De paus heeft veel goed te maken bij de Canadese Inuit: ‘Het kolonialisme zit in onze botten’

Iqaluit - Pond Inlet

Pond Inlet is het einde van de wereld. Bij slecht weer is het dorp in het Canadese Noordpoolgebied vanuit de lucht onbereikbaar, ‘s winters is het ingevroren in het ijs. Wegen zijn er niet, en er komt één vrachtschip per jaar. Alles moet vanuit het zuiden worden aangevoerd, van skibox tot trouwjurk, van politieagenten tot leraren. Maar alle troep blijft liggen - afvoeren is te duur en de grond te hard om het te begraven. En dus beroemen de 1500 inwoners van Pond Inlet zich op de mooist gelegen vuilnisbelt ter wereld. Alleen kunnen ze er hun trauma’s niet kwijt.

Voor een van die trauma’s is paus Franciscus deze week in Canada. Hij komt er spijt betuigen voor het katholieke aandeel in de beruchte ‘residential schools’, k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .