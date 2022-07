Natuurrampen veroorzaakten dit jaar tot nu toe veel minder schade

In Azië en het Pacifisch gebied was meer schade dan normaal, onder meer door overstromingen en recordhoeveelheden regen aan de Australische oostkust in februari. Ook een aardbeving in het voorjaar in Japan zorgde voor veel schade, zo’n 8,8 miljard dollar. De totale schade kwam tot en met juni wereldwijd uit op 65 miljard dollar, zo’n 40 procent lager dan de 105 miljard van de eerste helft van vorig jaar. De verzekerde schade was met 34 miljard ongeveer hetzelfde als eerdere jaren.

In Europa waren de grootste problemen door droogte, hitte en winterse stormen. In Nederland zorgden storm Eunice en twee andere stormen in februari voor veel schade. De winterse stormen in Europa kostten samen ruim 5 miljard. Volgens Munich Re is de schade van hitte en droogte moeilijk in te schatten doordat bijvoorbeeld productieverliezen pas later duidelijk worden.

Het aantal dodelijke slachtoffers door natuurrampen lag het afgelopen halfjaar op ongeveer 4300, wat meer is dan andere jaren. Bij een aardbeving in Afghanistan in juni vielen al zo’n 1200 doden.