Saoedische kroonprins is in Europa geen paria meer

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft dinsdagavond voor het eerst in jaren voet op Europese bodem gezet. Na de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi wilde geen enkele westerse leider met hem praten, maar de kroonprins is allang geen paria meer.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heet de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman welkom in Athene.

Athene

Prins Mohammed, vaak ‘MBS’ genoemd, is dinsdag vanuit Saoedi-Arabië vertrokken ‘om de bilaterale banden te versterken en zaken van wederzijds belang te bespreken’, zo meldt staatspersbureau SPA. Eerst doet hij Griekenland aan, waar premier Kyriakos Mitsotakis hem ontvangt. Volgens het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken zullen onder meer bilaterale overeenkomsten worden getekend op gebied van defensie, energie, cultuur en wederzijdse investeringen.

Athene wil graag sterkere relaties opbouwen met de Golfstaten en met name met Saoedi-Arabië. Vorige herfst was Mitsotakis een van de eerste westerse leiders die naar Riyad afreisde voor een ontmoeting met de kroonprins. In mei maakten de leiders het plan bekend om een onderzeese dat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .