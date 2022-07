Surinamers willen af van politieke leugencultuur

Surinamers zijn voor de tweede opvolgende week in groten getale de straat op gegaan om te protesteren tegen het bedorven politieke klimaat en het falende beleid van president Chandrikapersad Santokhi. Hoewel het als een volksprotest is begonnen, hoopt oud-dictator en -president Desi Bouterse er garen bij te spinnen. Initiatiefnemer Dave van Aerde is daar niet echt blij mee.

Paramaribo

Wat vorige week begon als een ‘normale’ prikactie, die met enige regelmaat wordt georganiseerd in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo en doorgaans hooguit wat eenlingen op de been brengt, werd onverwachts een volksprotest dat nu al ruim een week duurt en waarvan het einde nog niet in zicht is. De echte vonk die de vlam in de pan deed slaan, was de dood van drie pasgeboren baby’s in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo als gevolg van de tekortschietende zorg, veroorzaakt door geldgebrek omdat de overheid niet over de brug komt. Volgens de kinderartsen was er onvoldoende gespecialiseerd personeel beschikbaar op de afdeling Neonatale Intensive Care Unit, waar vroeggeborenen worden verpleegd. De baby’s werden uiteindelijk bij de moe..

