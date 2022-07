Vijftien doden bij protesten tegen de VN in oostelijk Congo

Bij de jongste protesten dinsdag tegen de vredesmissie van de VN in de Oost-Congolese stad Goma zijn ‘minstens vijf doden’ en ‘ongeveer vijftig gewonden’ gevallen. Dat meldt een woordvoerder van de Democratische Republiek Congo. In Butembo, een andere oostelijke stad, stierven bij protesten zeven betogers en drie VN-vredessoldaten.

Soldaten proberen in Goma een groep demonstranten in bedwang te houden. (beeld afp / Michel Lunanga)

Er is de afgelopen maanden veel gevochten in het grondstofrijke oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC), waar meer dan 120 militante groepen actief zijn. De rebellenlegers zijn in gevecht met elkaar, maar ook met het Congolese leger. Door een onlangs gestart offensief van rebellenbeweging M23 raakten al meer dan 170 duizend mensen ontheemd.

Ook de Verenigde Naties zijn actief in het gebied, met vredesmissie ‘Monusco’. Hoewel het met 14 duizend vredeshandhavers een van de grootste VN-veiligheidsmissies ter wereld is, wordt de blauwhelmen verweten dat ze te weinig doen om de decennialange strijd tussen rebellengroepen in het oosten van het land een halt toe te roepen.

In de oostelijke stad Goma gingen maandag en dinsdag..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .