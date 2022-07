Hoop op compensatie voor Ischgl-gangers

Wenen

Een uitspraak van een gerechtshof in Oostenrijk geeft wintersporters die in Ischgl waren aan het begin van de coronapandemie hoop op compensatie. Het hof in Wenen vernietigde maandag een besluit van een lagere rechtbank die een Duitse schadeclaim afwees. Dit betekent dat de rechtbank in principe opnieuw naar de zaak moet kijken. De klager eist compensatie voor de kosten die hij heeft moeten maken toen hij het virus opliep in de wintersportplaats. Het gaat bijvoorbeeld om medische kosten en inkomsten die hij vanwege ziekte misliep.

Ischgl was begin 2020 wereldnieuws toen besmette toeristen zich van hieruit over Europa verspreidden.